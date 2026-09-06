Съхранената памет за Съединението от 1885 г. Свидетелства за един исторически акт оживяват в новата изложба на Регионалния исторически музей в Пловдив. Тя събира на едно място документи, фотографии и предмети, съхранявани в различни културни институции в страната.

Целта ѝ е да даде отговор на въпроса как се пази паметта за един от най-значимите моменти в българската история.

Сградата на Историческия музей някога е била построена за Областното събрание на Източна Румелия. Именно в тази сграда за първи път се появява и лозунгът „Съединението прави силата“ – надпис, който днес гордо стои на сградата на Народното събрание на България.

Честваме 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

„За нас е огромно удоволствие да представим някои от безценните свидетелства на тази епоха и на акта от 6 септември 1885 година”, каза директорът на Историческия музей Стоян Иванов.

„В Зала „Съединение“ гостува една безценна реликва от Историческия музей в Чирпан. Това е едно от знамената, което е ушито от Тоша Тошева за Чирпанската чета. Историята е интересна, тъй като, когато се обявява Съединението, четата тръгва към Пловдив, но е пресрещната от лоялни на генерал-губернатора части и завързва престрелка, при която падат петима загинали”, разказа още той.

Знамето оцелява и по-късно ще участва в един от доброволческите отряди при защитата на Съединението в сръбско-българската война.

„Друг акцент в нашата изложба е печатът на Голямокунарската чета на Чардафон Велики. Както и прокламацията, с която се назначава Коста Паница за член на временното правителство на 6 септември”, разказа още директорът на музея.

Посетителите могат да видят и униформата на майор Райчо Николов – единствената жертва в Пловдив на Съединението.

„Да, това е една от най-свидните жертви на Пловдив, тъй като на 6 септември той на път към пощенската станция, за да прекъсне телеграфа, бива убит от началника на станцията Костадин Тодоров.

Разбира се, това е най-свидната жертва за нашия град”, каза Стоян Иванов.

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