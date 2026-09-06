Честваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Помним и почитаме този ключов момент от историята като едно от най-значимите дела, подготвени и извършени от българи.

Денят ще бъде отбелязан с церемонии в цялата страна. Кулминацията на честванията е в Пловдив, където на 6 септември 1885 г. е обявено обединението противно на решението на великите сили на Берлинския конгрес.

Засилени мерки за сигурност в Пловдив за честването на Съединението на България

Президентът Илияна Йотова ще участва в 20:30 часа в тържествената проверка-заря на площад „Съединение“ в града и ще приеме почетния строй.

На церемонията ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, съобщиха от Министерството на отбраната. Ще участват представителни формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както и Представителният духов оркестър на ВВС. Командващ зарята е бригаден генерал Божидар Бойков, командир на СКСО.

От НСО съобщават, че на гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка: на бул. „6-ти септември“ и ул. „Димитър Цончев“ (при сградата на Прокуратурата); при бул. „6-ти септември“ и ул. „Св. Климент“ (при подлеза) и при бул. „6-ти септември“ и ул. „Петко Каравелов“ (до ДЗИ-Пловдив).

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 16:00 ч. до 22:30 ч. се въвежда забрана за използването на безпилотни летателни средства (дронове) в зона с радиус от 1000 м и височина 1000 м около паметника на Съединението.

По-рано през деня в Пловдив военни ритуали по поднасяне на венци и цветя, с участието на почетни караули от военнослужещи от СКСО, ще се проведат пред паметника на Гаврил Кръстевич в двора на църквата „Света Богородица“, пред паметната плоча на майор Райчо Николов до Римския стадион и пред паметника на Захари Стоянов в „Дондуковата градина“.

От ОДМВР съобщават, че от 9:30 ч. до 13:00 ч. се очаква поетапно спиране на моторни превозни средства заради маратон от град Съединение към пл. „Съединение“ в Пловдив. В областния град маршрутът преминава по бул. „Васил Априлов“ – мост на р. Марица – бул. „Шести септември“.

От 15:00 ч. до приключване на тържествената заря-проверка на площад „Съединение“ изцяло се затваря бул. „Шести септември“, в участъка от бул. „ „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Руски“.

В София Денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част, съобщават от МО. Националният военноисторически музей ще представи тематични музейни турове с начален час 11:00 ч. и 15:00 ч., които ще проследят пътя към Съединението.

Празничният 6 септември ще бъде отбелязан с военни ритуали още във Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Хасково, Ямбол, Сливен, Варна, Бургас, Горна Оряховица, Асеновград, Радомир и други населени места.