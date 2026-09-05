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230 полицаи ще следят за сигурността
Засилени мерки за сигурност в Пловдив за честването на Съединението на България. Часове преди тържествената церемония районът около площад „Съединение” ще бъде отцепен. 230 полицаи ще следят за сигурността.
Гражданите, които искат да присъстват на тържествената заря-проверка, ще бъдат допускани през три пункта, разположени в южната страна на площада. Те ще бъдат проверявани от служителите на НСО за оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества.
„Издадена е заповед за провеждане на специализирана полицейска операция. Тя започва от 20:00 часа днес и продължава до приключване на тържествените мероприятия на утрешния ден", каза ст. инспектор Александър Марков от отдел „Охранителна полиция“ – Пловдив.
„На всеки контролно-пропускателен пункт ще бъдат изградени метални рамки, които се водят металдетектори. Всеки един гражданин, който желае да присъства на мероприятието, ще трябва да премине през тях. Всеки един по-обемист багаж и съмнителен такъв ще бъде подлаган на щателна проверка. Няма да бъдат допускани лица в нетрезво и неадекватно състояние, такива, подбуждащи към омраза и насилие или подтикващи към нарушаване на обществения ред. Кметът на общината е издал заповед, с която е забранено използването на дронове по време на мероприятието“, каза още ст. инспектор Александър Марков.
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