Полицията и прокуратурата в Ловеч проверяват случай с открити животински останки в изоставена сграда в квартал „Здравец“. По първоначални данни те са били поставени в осем куфара, съобщи кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

За находката сигнализирали граждани в събота. След пристигането си на място полицейските служители извършили оглед и започнали проверка.

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Все още не е установено от какъв вид животни са останките, нито точният им брой. Предстои това да бъде изяснено в хода на проверката. От Районната прокуратура в Ловеч уточниха, че при откриването останките са били в напреднал стадий на разложение.

По случая е образувана преписка, а събраните материали са изпратени на прокуратурата. Определен е наблюдаващ прокурор, който ще прецени какви последващи действия да бъдат предприети.

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За случая са уведомени също Община Ловеч и Областната дирекция по безопасност на храните. От институциите още не съобщават допълнителни подробности за произхода на останките и обстоятелствата, при които са попаднали в сградата.

Редактор: Цветина Петкова