Тази кампания няма да е никак приятна, ако протече без политически сблъсъци и показване на реални алтернативи. Това каза политологът проф. Мария Пиргова в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Изкарването на компромати и отварянето на темата с помилванията се прави сега, защото когато нямаш реални козове срещу другия, правиш клипове в социалните мрежи”, смята тя. В допълнение проф. Пиргова каза още, че българските граждани не биха се повлияли както от тази ситуация, така и от новите факти около случая „Петрохан”.

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„Андрей Гюров е възпитан и образован човек, но е малък като мащаб, за да се бори с фигурата на Илияна Йотова, която е политик с опит на българска и европейска почва. Политическите му качества са в пъти по-малки от тези на Йотова. Гюров няма да успее да събере гласове от градската десница, освен това не виждаме и инициативен комитет, който да разшири подкрепата за него”, смята политологът. По думите ѝ машините не са фактор за избирателната активност у нас.

Тя коментира и ситуацията в ГЕРБ. „Бойко Борисов вече не е убедителен когато казва нещо. Няма ясна визия как ще върви партията напред. Това ще се отрази отрицателно върху нея, тъй като вървят процеси на разпадане. Такива процеси ще има докато не се стигне до стопяване, защото те не разчитат на програма. Не можем да определим дали е дясна, дали е лява партия. Включването на кмета на Елин Пелин в надпреварата за президент ще консолидира партията за известно време”, изтъкна експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев