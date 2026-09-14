Необичайна кражба край Дунав - двама млади мъже са заподозрени, че с кон и каруца са отмъкнали високотехнологична научна апаратура на стойност около 20 000 евро. Уредът е собственост на румънски научен институт и се използва за наблюдение на миграцията на есетровите риби.

Случаят е от района на монтанското село Долни Цибър. Сигналът за изчезналата сонда е подаден на 9 септември от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Монтана.

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Апаратурата принадлежи на Националния институт за научни изследвания на Румъния и е закупена със средства по европейски проект. Тя е била разположена в Дунав с научна цел.

След подадения сигнал полицията във Вълчедръм започнала издирване и стигнала до двама мъже на 21 и 27 години от Долни Цибър. По данни на разследващите за пренасянето на скъпото оборудване те използвали кон и каруца.

Научната техника впоследствие била открита в дома им, но вече разглобена на части. Полицията иззела оборудването, след което то било върнато на румънските му собственици.