-
Задържаха мъж с незаконни оръжия на турската граница
-
Маскирани обраха магазин на Louis Vuitton в Рим
-
Туск: Експлозия от саботаж разруши жп линия между Варшава и Люблин
-
Над 100 хиляди лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари (СНИМКИ)
-
Страх и тревога в столичния кв. "Редута" след серия от стрелби
-
Пребиха служител на “Градска мобилност” заради поставена скоба в Монтана
Кражбата е заснета от охранителни камери
Мъж задигна скъпа техника и архива на ансамбъл „Чинари”. Студиото на фолклорния състав в центъра на София е било разбито. За това споделиха самите те в социалните мрежи.
От ансамбъла публикуваха и снимки от охранителни камери на мъж, който излиза от сградата, нарамил чувал, за който се смята, че е извършителят на наглото посегателство.
Какво точно липсва от студиото, на каква стойност е и разкрит ли е вече извършителят?
Във Франция крадат велосипеди...с въдица
„На камерите ясно се вижда лицето му. Той не се крие, не е с маска. Имаме информация кой е от хора в района, които са го виждали и го познават. Криминално проявен е. Доколкото разбахме, се е опитал да продаде хард дискове в района на „Сердика”, обясни в ефира на „Здравей, България” Калоян Павлов, който е танцьор, музикант и хореограф.
Кражбата е извършена през деня, докато в сградата имало хора. „Навсякъде има камери, а вечер след 21 ч се заключва. В студиото се влиза през няколко помещения. Според мен му е подадена информация, че тук има техника, иначе не е имало как да знае”, допълни директорът на „Чинари” Асен Павлов.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни