65-годишен пешеходец е загинал, след като е бил блъснат от автомобил по главния път I-5 за Гърция през Маказа. Инцидентът е станал в района на село Черноочене, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Сигналът за произшествието е получен на телефон 112 в 16:25 часа. По първоначална информация пешеходецът е бил ударен от лек автомобил, управляван от 27-годишна жена. Вследствие на удара мъжът е починал.

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На мястото работи дежурна оперативна група на Районното управление в Кърджали, която извършва оглед и изяснява обстоятелствата около катастрофата.

Заради инцидента движението по основния път към Гърция е затруднено. Полицейски служители регулират трафика, като автомобилите и в двете посоки временно се пренасочват през паркинг в непосредствена близост до мястото на произшествието. Ограничението ще остане в сила до приключването на огледа.

Редактор: Цветина Петкова