Мъж на 75 години почина при инцидент на автомагистрала "Марица", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

В 15:17 часа е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие при 19 км на магистралата в посока Свиленград. По първоначална информация инцидентът е между лек автомобил, управляван от 76-годишен мъж, и 75-годишен пешеходец. Водачът на лекия автомобил дал отрицателна проба за употреба на алкохол.

Мъж загина, след като беше ударен от камион на магистрала „Марица“

Временно движението в района на местопроизшествието се осъществяваше в една лента. Ограничена беше изпреварващата лента, а трафикът се осъществяваше в активната. Движението се регулираше от "Пътна полиция", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора, посочват от ОД на МВР.

