Мъж загина, след като беше ударен от камион на автомагистрала „Марица“. Инцидентът стана тази вечер в отсечката между пътен възел „Крепост“ и Харманли, а сигналът за произшествието е получен в 18:48 ч., съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

По първоначални данни лек автомобил е отбил и е спрял, а излезлият от колата шофьор – турски гражданин, е бил пометен от товарния автомобил. Той е починал на път за болницата. Образувано е досъдебно производство.

