Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията по време на редовно заседание на Централния съвет. Според ръководството на движението решенията са взети след анализ на състоянието на местните структури, резултатите от последните избори и предстоящите политически задачи пред партията.

По думите на Пеевски промените са продиктувани и от проведените през последните месеци срещи с представители на местните организации, членове и симпатизанти на ДПС. Той заяви, че обратната връзка от структурите ще продължи да бъде водещ фактор при определянето на политическите приоритети на Движението.

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„Чух хората и винаги ще ги чувам“, подчерта лидерът на ДПС, като увери, че ръководството ще защитава представителите на партията по места. По думите му Движението няма да допусне негови кметове, общински съветници или редови членове да бъдат подлагани на натиск или репресии.

Делян Пеевски официално е единственият лидер на „Движението за права и свободи”

„Аз ще бъда най-отпред и ще ви водя“, увери Пеевски, като посочи, че единството в партията и работата в полза на гражданите остават основен приоритет. В изказването си той подчерта още, че мисията на ДПС е свързана с хората и тяхното благополучие, а силата на партията се корени в сплотеността на нейните структури и последователното изпълнение на поетите ангажименти към обществото.

Новоизбраният ЦОБ на ДПС:

Делян Пеевски, председател

Нида Ахмедов, зам.-председател

Халил Летифов, зам.-председател

Ерол Мюмюн, зам.-председател

Радослав Ревански, зам.-председател

Искра Михайлова - Копарова, зам.-председател

Айтен Сабри

Атидже Алиева-Вели

Танер Кабилов

Айджан Ахмед

Неджми Али

Мехмед Атаман

Хамди Илиязов

Ертен Анисова

Димитър Аврамов

Редактор: Цветина Петкова