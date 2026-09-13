11 септември промени Америка завинаги, докосна света и сякаш най-силно удари право в сърцето на Ню Йорк. Дори днес, 25 години по-късно, научаваме за нови доказателства, които могат да променят изцяло теориите за това как Ал-Кайда успява да извърши тези терористични атаки. И може би да внесат малко яснота за семействата на хиляди хора, които така и не получиха останките на своите близки. Една трета от всички загинали под руините на Кота нула никога не бяха намерени и разпознати, а сега властите в Ню Йорк използват генеалогия, за да се опитат да свържат семействата с останките.

В предаването на NOVA „На Фокус“ една българка споделя своята история. Тя чака 6 месеца, за да научи, че останките на нейния любим са намерени на Кота нула.

„Излязохме от апартамента, в който живеехме, вървяхме по улицата, и двамата работехме на Уолстрийт. Той се обърна към мен и каза „Обичам те“ и аз му казах „Обичам те“ и това беше последният път, в който го видях“, спомня си тя.

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На онзи фатален 11 септември Лилия Хес не си и помисля, че това ще е последният път, в който вижда годеника си – първата ѝ американска любов. Двамата с Робърт Хорошо-младши се влюбват от пръв поглед – по съседски, и не след дълго започват да чертаят планове за бъдещето си заедно. По онова време българката точно е започнала работа в една от най-големите банки в света – „Голдман Сакс“, а нейният любим работи на 103-ия етаж на Северната кула на Световния търговски център, където се разбива първият самолет.

„Моят колега ме погледна с ужас и се развика – „Самолет се е разбил в търговския център“. Аз моментално изтичах до прозореца, моята сграда гледаше към Северната кула. Първото нещо, което видях, беше една огромна дупка в сградата с огън и дим“, разказва Лилия.

Тя тича към телефона и прави безброй опити да се свърже с годеника си, но безуспешно. Дни и дори седмици по-късно тя не иска да пусне надеждата, че все пак някъде под купчината стомана, бетон и азбест е нейният Робърт.

Тази трагедия я свързва не с кого да е, а с министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник, който в онзи ден оцелява като по чудо, защото решава да заведе 5-годишния си син на детска градина. На този ден обаче, той губи брат си, както и 658 служители на компанията, на която е изпълнителен директор, където е работел и годеникът на Лилия.

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През 2001 г. офисите на компанията, която Лътник управлява, се помещават в Северната кула от 101-и до 105-и етаж. Отвлеченият полет 11 на американските авиолинии се разбива малко под тях – между 93-ия и 99-ия етаж. Много от хората, погълнати от огъня, който се издига нагоре, се хвърлят от прозорците преди спасители да успеят да стигнат до тях.

Лилия казва, че тогава се е чувствала ограбена и с месеци не можела да приеме факта, че годеникът ѝ го няма. През годините често си мисли какъв би бил животът ѝ, ако атаките не бяха отнели Робърт седмици преди датата на сватбата им. Бялата рокля, която остава необлечена, винаги ще ѝ напомня за тази болка.

Днес, четвърт век след атаките, една трета от американците, около 100 млн. души, са родени след фаталната дата 11 септември 2001 година.

Цялата история чуйте във видеото.