Очаква се лявоцентристкият опозиционен блок, оглавяван от Магдалена Андершон, да спечели днешните избори в Швеция за 349-местния еднокамарен парламент (Риксдаг) с 51,3 процента от гласовете на избирателите. Това показва екзитпол на националната телевизия СВТ. Според първите данни от този екзитпол дястоцентристкият блок, предвождан от настоящия министър-председател Улф Кристершон, ще получи 46,8 процента от вота.

Партията на премиера Мете Фредериксен спечели парламентарните избори в Дания

За час на затваряне на избирателните секции беше обявен 21:00 ч. българско време (20:00 местно), но по информация на председателката на Централната избирателна комисия Ана Никвист за СВТ, ако в този момент е имало хора на опашката, им е било позволено да дадат своя вот.

Андершон е лидер на Шведската социалдемократическа работническа партия, като опозиционният блок включва още "Зелените", "Левите" и "Партията на центъра".

Партията на Андрей Бабиш води в проучванията преди парламентарния вот в Чехия

Кристершон е лидер на Умерената коалиционна партия, която е в коалиция за изборите с партньорите си в кабинета към момента- християндемократите и либералите, както и с крайнодясната партия "Шведски демократи", на която бяха обещани министерски кресла в следващо правителство.

Редактор: Станимира Шикова