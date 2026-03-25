Левият блок в Дания, воден от премиера Мете Фредериксен, спечели парламентарните избори, но остана без мнозинство, след като социалдемократите отчетоха най-слабия си резултат от над 120 години. След окончателното преброяване левицата разполага с 84 места в 179-членния парламент, срещу 77 за десния блок.

Решаващ фактор се оказва центристката партия „Умерените“ на външния министър Ларс Льоке Расмусен, която печели 14 места и се очертава като ключов играч в предстоящите коалиционни преговори. Очаква се те да бъдат трудни и продължителни, като нито един от двата основни блока няма ясно мнозинство.

Вотът премина при оспорвана надпревара, в която социологическите проучвания предварително даваха лек превес на левицата. Макар Мете Фредериксен да остава фаворит за премиерския пост - включително заради твърдата си позиция срещу исканията на Доналд Тръмп за анексиране на Гренландия - темата за острова не доминираше в кампанията. Основните акценти бяха върху растящите разходи за живот, имиграцията и околната среда.

Въпреки това именно Гренландия се превърна в стратегически фактор за изборите. Двете места, запазени за острова в датския парламент, могат да се окажат решаващи при толкова близък резултат. Кампанията там предизвика необичайно висок интерес, с над 20 кандидати само в столицата Нуук.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен определи изборите като „най-важните в историята“ на автономната територия, подчертавайки засиления интерес от страна на САЩ. „Живеем във време, в което една суперсила се опитва да ни контролира“, заяви той, визирайки амбициите на Доналд Тръмп, който нееднократно е изразявал желание САЩ да поемат контрол над богатия на ресурси остров.

Редактор: Цветина Петкова