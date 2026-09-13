Снимка: АП/БТА
Един човек бил заклещен в превозното средство
Единадесет души бяха ранени, когато автобус на градския транспорт се блъсна в дърво в югоизточната част на Берлин.
Един човек е с животозастрашаващи наранявания, а още трима са тежко ранени. 7 души са с леки наранявания при инцидента, станал снощи в квартал "Нойкьолн" на германската столица. Един човек бил заклещен в превозното средство и трябвало да бъде изваден от пожарникари със специална техника.
20 души пострадаха при катастрофа между два автобуса в Германия (СНИМКА)
Причините за катастрофата се разследват.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Алексей Маргоевски, БТА
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