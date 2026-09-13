Единадесет души бяха ранени, когато автобус на градския транспорт се блъсна в дърво в югоизточната част на Берлин.

Един човек е с животозастрашаващи наранявания, а още трима са тежко ранени. 7 души са с леки наранявания при инцидента, станал снощи в квартал "Нойкьолн" на германската столица. Един човек бил заклещен в превозното средство и трябвало да бъде изваден от пожарникари със специална техника.

20 души пострадаха при катастрофа между два автобуса в Германия (СНИМКА)

Причините за катастрофата се разследват.

Редактор: Дарина Методиева