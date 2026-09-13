Русия е съгласна тристранните преговори за Украйна да се проведат в Обединените арабски емирства.

Помощникът на руския президент - Юрий Ушаков, съобщи, че престолонаследникът на Абу Даби е потвърдил пред Владимир Путин готовността на ОАЕ да предоставят място за преговори за Украйна. Според Ушаков платформата за преговори на ОАЕ е „напълно приемлива“ за руската страна.

По-рано Москва отказа евентуална тристранна среща тези дни с участието на Путин и Зеленски в САЩ на форума на Г-20 , макар Зеленски да беше изразил готовност. В същото време Москва не изключи възможността за такъв диалог.

Зеленски заяви, че е готов за разговор с Путин по време на среща на върха на Г-20

Тристранни преговори с Украйна и САЩ за прекратяване на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война биха могли да се проведат през октомври, съобщиха от Кремъл в неделя. „Не изключваме такава възможност; става дума за обозримото бъдеще“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

Редактор: Дарина Методиева