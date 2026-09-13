Русия засилва атаките си срещу украинска пристанищна инфраструктура и граждански кораби, като спира корабоплаването в Черно море и подкопава световната продоволствена сигурност. Това заяви днес в Киев украинският външен министър Андрий Сибига по време на съвместна пресконференция с полския си колега Радослав Шикорски.



"Специално обсъдихме ситуацията в Черно море, където в последно време Русия засилва атаките си срещу украинска пристанищна инфраструктура, граждански кораби и маршрути. Това не е просто засилване... Русия спира корабоплаването в Черно море посредством своя ракетен терор и това подкопава световната продоволствена сигурност", каза украинският първи дипломат.

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Той подчерта важността от сътрудничеството с Полша за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море. Наред с това Сибига благодари на Европейския съюз за подновяването на инициативата "Коридори на солидарността". Тази инициатива цели да подпомогне износа на украински селскостопански продукти към международните пазари и да развие трансграничната логистика.

В допълнение Сибига повдигна въпроса за руския износ на зърно през балтийски пристанища. "Важно е да останем бдителни и да предотвратим това. Обсъдихме въпроса. Като цяло е уместно да се повдигне темата за пълно ембарго върху руските стоки на европейския пазар“, посочи украинският министър на външните работи.

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На 11 септември украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че блокадата на маршрути в Черно море вследствие на руската агресия поставя на изпитание продоволствената сигурност не само в Украйна, но и в много държави по света.

Редактор: Станимира Шикова