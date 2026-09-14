Снимка: БТА
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Какво знаем за двамата заподозрени за подготовката на операцията?
Взривното вещество за атаката с дрон на летището в Лайпциг е било доставено в Германия по маршрут през България и Сърбия, а след това е било укрито в заровени тайници край летището. Това съобщи в неделя „Велт ам зонтаг“, позовавайки се на материали от разследването и свои източници в службите за сигурност.
В района южно от летището в Лайпциг разследващите са открили няколко скривалища, които вече са били празни. Германските власти предполагат, че именно там временно е било съхранявано взривното вещество, използвано впоследствие при подготовката на дрона. До тайниците разследващите са стигнали след анализ на данни, свързани с автомобил, използван от един от заподозрените.
Германски медии: България е част от маршрута на предполагаемата руска операция с дрон в Лайпциг
Припомняме, че на 4 август на летището в Лайпциг е открит дрон, оборудван с взривно устройство. Той е бил в непосредствена близост до украински товарен самолет. В устройството е имало около 1,8 килограма експлозив, поставен в консервна кутия. Взривът не се е осъществил, след като детонаторът е отказал.
Според „Велт ам зонтаг“ германските служби са идентифицирали двама основни заподозрени – руския гражданин Олег Ле и беларуския гражданин Андрей Ка.
Ле е смятан за човекът, отговарял за подготовката и логистиката на операцията. Германските служби го свързват с руското военно разузнаване ГРУ. Според разследващите той вече е напуснал Германия и се намира в Русия.
Андрей Ка е свързван с предишни предполагаеми саботажни действия в Полша. Според германските разследващи той може да е бил използван като т.нар. „агент за еднократна употреба“ – лице, привлечено за изпълнението на конкретна задача.
В рамките на месец: Откриха трети дрон и експлозиви край летище Лайпциг
Германските власти разглеждат възможността атаката в Лайпциг да е част от по-широка операция на руското военно разузнаване в Европа. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че атаката е била планирана в Русия в продължение на месеци. Москва отхвърля обвиненията.
Все още няма публично представени всички доказателства по случая. Не са известни и подробности за конкретния маршрут на взривното вещество през България – включително през кой граничен пункт е преминало и кой е отговарял за транспортирането му. Именно проследяването на логистичната верига и установяването на всички участници са сред основните задачи на продължаващото разследване.
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