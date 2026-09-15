Финландското външно министерство съобщи, че е извикало руския посланик в страната заради предполагаемо нарушение на въздушното пространство.

„Днес Министерството на външните работи на Финландия извика руския посланик и поиска обяснение във връзка с предполагаемо нарушение на въздушното пространство“, се казва в публикация на ведомството в X.

На 20 август вечерта Министерството на отбраната съобщи, че подозира, че руски самолет е нарушил финландското въздушно пространство по-рано същия ден, предаде АФП.

„Всяко предполагаемо нарушение на територията се приема сериозно. В момента се провежда разследване“, заяви министърът на отбраната Анти Хякянен.

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Финландската гранична охрана разследва предполагаемото нарушение на въздушното пространство от руски разузнавателен самолет Ил-20. Според граничната охрана предполагаемото нарушение е продължило около три минути, като в най-дълбоката си точка самолетът е навлязъл на приблизително 4,7 морски мили (около 8,7 км) във финландското въздушно пространство.

Редактор: Цветина Петрова