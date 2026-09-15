Руска фрегата е изстреляла две сигнални ракети към датски военен хеликоптер в международни води край бреговете на Дания, като едва не е уцелила летателния апарат, се посочва в изявление на датските въоръжени сили.

Инцидентът е станал в понеделник, а хеликоптерът е бил на рутинна мисия за заснемане на руската фрегата, съобщи командването на отбраната на Дания, която е членка на НАТО.

Руски изтребители провокирали германска фрегата в Балтийско море

Сигналните ракети са пиротехнически средства, които обикновено се използват като предупредителен сигнал в морето, добавиха оттам. Дания ще привика руския посланик в Копенхаген на среща във връзка с инцидента, заяви министърът на отбраната Йепе Бруус пред телевизия TV2. Засега Русия не е коментирала.