Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че руски военни самолети са извършили провокация срещу германска военноморска фрегата в Балтийско море. Той подчерта, че Германия запазва предпазливост, за да не допусне ескалация.

„Навлизането на руски дронове и бойни самолети дълбоко във въздушното пространство на Полша и Естония, както и прелитането над германска фрегата в Балтийско море през последните дни, показват ясно, че Русия буквално тества границите — все по-често и все по-агресивно“, каза Писториус пред депутатите по време на дебата за бюджета за 2026 г.

Русия отхвърли обвиненията за нарушения на въздушното пространство на НАТО

Според политика зачестилите дронови нападения и нарушения на въздушното пространство на съюзниците в НАТО са съзнателна стратегия на президента Владимир Путин за откриване и използване на възможни слабости в Алианса.

„НАТО реагира на руските провокации ясно и решително, но същевременно с необходимата предпазливост, която днес е особено важна“, заяви министърът.

„Даваме ясен отговор на руските действия, но без излишна паника. С други думи — не се поддаваме на провокациите на Путин, не попадаме в капана на ескалацията“, добави той.

Кремъл: Русия няма алтернатива на продължаването на офанзивата в Украйна

Според информация на агенция ДПА, инцидентът, за който Писториус съобщи, се е случил през изминалия уикенд, когато руски изтребители са прелетели над германската фрегата Hamburg в Балтийско море. Корабът в момента участва в протичащото в региона учение на НАТО „Neptun Strike“, съобщиха източници от Министерството на отбраната.

