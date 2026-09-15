Столичен квартал отново остава без топла вода за дълъг период. Това става ясно от прессъобщение на „Топлофикация “. От дружеството съобщават, че ще извършат подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от ж.к. „Младост 1А“. В тези райони се отчита висока аварийност и значителни загуби по мрежата, което налага приоритетното извършване на ремонтните дейности.

Припомняме, че планов ремонт остави „Младост-1А”, както и редица други квартали без топла вода от 28 август до 13 септември.

От дружеството поясняват, че ремонтните имат за цел повишаване надеждността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

Изтича срокът за подаване на жалби към "Топлофикация София"

В периода от 1 до 18 октомври 2026 г. ще бъде подменен главен топлопровод от топлопреносната мрежа, както и отклоненията към отделните сгради, поради което ще бъде преустановено топлоподаването към следните сгради: ж.к. „Младост-1А” - бл. 514, бл. 520, бл. 521, бл. 529, бл. 530, бл. 531, бл. 532, бл. 533, бл. 534 и 75 ДГ „Сърчице”

Блокове 529, 530, 531, 532, 533 и 534 ще бъдат засегнати от прекъсването на услугата във връзка с подмяната на топлопровода, но пред тези сгради не се предвиждат строително-ремонтни работи.

Създадена е необходимата организация ремонтите да бъдат изпълнени във възможно най-кратки срокове, като приоритетно ще се работи пред 75 ДГ„Сърчице“. При техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено и преди предварително обявените дати.

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

От„Топлофикация София“ се извиняват за временното неудобство и благодари на клиентите за проявеното разбиране и търпение.

Редактор: Габриела Павлова