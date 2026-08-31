Днес изтича срокът за възражения по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода.

От "Топлофикация София" напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината.

По-високи сметки за над половин милион абонати: Скачат таксите за топломери и водомери

Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен.

Редактор: Ивайла Маринова