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До края на 2026 г. предстои задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни
Днес изтича срокът за възражения по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода.
От "Топлофикация София" напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината.
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Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен.Редактор: Ивайла Маринова
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