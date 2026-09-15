Върховният съд на САЩ не разреши въвеждането на нови изисквания за гласуването по пощата. Решението идва броени седмици преди междинните избори през ноември, които ще определят бъдещото разпределение на силите в Конгреса.

Магистратите отхвърлиха искането на американското Министерство на правосъдието да бъде отменено решение на федералния съдия Индира Талвани в Бостън. Тя по-рано спря прилагането на правилата от Пощенската служба на САЩ.

Как ще се отрази евентуална забрана за гласуване по пощата в САЩ

Промените бяха въведени след изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп от март, насочена към ограничаване на гласуването по пощата. Решението на Върховния съд представлява нова съдебна пречка пред опитите на администрацията му да промени начина, по който се обработват и изпращат тези бюлетини преди вота.

Двама от консервативните съдии - Самюъл Алито и Кларънс Томас - не подкрепиха решението. В писменото си становище първият посочва, че според него администрацията на Тръмп вероятно би имала успех при оспорването на съдебната забрана.

Предложените правила предвиждат щатите да предоставят на Пощенската служба списъци с избирателите, заявили желание да гласуват по пощата. Предвижда се още използването на определен от Министерството на правосъдието начин за доставка и специални пликове, като всяка бюлетина трябва да има индивидуален баркод.

Блокираха изборна мярка на Тръмп: Прекратиха изискването за доказване на гражданство при регистрация за гласуване

Пощенската служба би получила и възможност да отказва изпращането на бюлетини, които не отговарят на новите изисквания, както и на такива, предназначени за хора, които не присъстват в предоставените избирателни списъци.

Съдебната битка се води на фона на наближаващите междинни избори, на които републиканците ще се опитат да запазят мнозинството си в Конгреса. Според проучвания, цитирани от Ройтерс, гласуването по пощата се използва в по-голяма степен от избиратели, подкрепящи Демократическата партия.

Решението на Върховния съд не е единственият съдебен удар срещу промените. Федералният съдия Карл Никълс във Вашингтон също се произнесе срещу въвеждането на новите правила.

Редактор: Цветина Петкова