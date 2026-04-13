Съединените щати са изправени пред сериозна трансформация на изборния процес, след като Върховният съд разглежда възможността да бъде забранено гласуването по пощата в цялата страна.

Съдът обсъжда дали федералното законодателство позволява на щатите да броят бюлетини, изпратени по пощата до деня на изборите, но получени след това. Казусът произтича от закон в Мисисипи, който дава срок от пет работни дни за пристигане на такива бюлетини - практика, прилагана в още 18 щата и територии. Планира се по-строг стандарт, при който се признават само гласове, получени до края на изборния ден.

Анализ на Mesa Legend посочва, че подобна промяна ще доближи националната практика до модела в Аризона, където действа т.нар. правило „в ръка“. Според държавният секретар Адриан Фонтес бюлетината трябва да бъде физически получена от изборните власти в деня на вота. Консервативното мнозинство във Върховния съд изглежда склонно да отхвърли по-либералните практики, като съдия Ейми Кони Барет подчертава историческата традиция: „Изборите означават да се явиш лично и да гласуваш в същия ден.“

Отвъд границата - избори и нови правила

Паралелно с това политическият натиск за ограничаване на гласуването по пощата се засилва. Президентът Доналд Тръмп е подписал указ на 31 март, който предвижда създаване на федерални списъци с избиратели чрез бази данни на социалното осигуряване и изпращане на бюлетини само до тях. Тази мярка вероятно ще срещне съпротива от щатите като намеса в техните правомощия. Самият Тръмп заявява, че измамите при гласуването по пощата са дългогодишна практика.

Най-сериозни опасения обаче идват от щати с труднодостъпни райони. Според Politico обсъжданата забрана за броене на закъснели бюлетини може да има „катастрофален“ ефект върху избирателите на Аляска. В по-отдалечени територии като остров Кодиак пощата пристига със закъснение заради метеорологични условия и липса на инфраструктура, което прави гласуването по пощата единствената алтернатива. Кметът на района Джаред Грифин предупреждава, че това ще навреди сериозно на избирателите, а местни организации посочват, че закъсненията са два до три пъти по-чести именно в тези общности.

Според Politico ограниченията могат да окажат влияние върху ключови избори, включително надпреварата за Сената между Мари Пелтола и Дан Съливан, която може да се окаже решаваща за контрола върху камарата. Демократите предупреждават, че новите правила ще ограничат достъпа до вот на цели групи, особено сред коренното население, докато републиканците настояват, че избирателите ще се адаптират към по-строгите срокове.

Редактор: Ралица Атанасова