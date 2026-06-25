Федерален съдия в Съединените щати окончателно блокира част от указ на президента Доналд Тръмп, свързан с изборния процес. Мярката предвиждаше гражданите да представят документ, който доказва американско гражданство при регистрация за гласуване. Според съда президентът няма правомощия сам да променя изборните правила.

Съдия Дениз Каспър посочи, че Конституцията възлага тази отговорност на отделните щати и Конгреса. Решението превръща временната забрана от миналата година в постоянна.

Съд забрани на Доналд Тръмп да променя изборните правила

Администрацията на Тръмп може да обжалва пред по-горна съдебна инстанция.

Редактор: Ивета Костадинова