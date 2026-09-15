Мащабният горски пожар край град Коница в Северна Гърция продължава вече 16-и ден. В понеделник вечерта огънят отново се е разгорял, съобщават от противопожарната служба.

Пламъците са достигнали склона срещу историческия манастир „Стомион“. Активни огнища са навлезли и в ждрелото на река Аоос, където гори гъста растителност над реката. Стръмният терен и трудният достъп до засегнатите райони сериозно затрудняват работата на наземните екипи. Основната цел на пожарникарите е да ограничат огнените фронтове и да не допуснат разпространението на пожара към планинския масив Тимфи.

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В гасенето участват около 150 пожарникари и доброволци, които са подпомагани от противопожарни хеликоптери.

Редактор: Ралица Атанасова