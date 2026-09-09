Пожар е обхванал около 210 декара смесена гора над квартал „Лозенец“ в Стара Загора. Огънят вече е локализиран и разпространението му е спряно, съобщи кореспондентът на БТА в Стара Загора Емил Димов.

Сигналът за пожара е подаден малко след 13 часа. Към мястото са насочени три екипа на пожарната, а в гасенето са се включили и доброволци. Община Стара Загора е осигурила водоноска в помощ на екипите на терен.

Пожар пламна в района на Стара Загора

След намесата на пожарникарите и доброволците огънят е овладян и е предотвратено по-нататъшното му разпространение. По предварителни данни пламъците са засегнали около 200 декара горски площи. Няма пострадали хора. Огънят не е достигнал и до сгради в района.

Пожарни екипи остават на място, за да ликвидират окончателно отделните огнища и да предотвратят повторното им разпалване.

Редактор: Цветина Петкова