„Алтернатива за Германия“ (АзГ) за първи път достига 30% подкрепа в национално социологическо проучване и излиза с 10 процентни пункта пред консервативния блок ХДС/ХСС на канцлера Фридрих Мерц. Това показват резултатите от последното проучване на GMS - германския институт за пазарни и социални проучвания.

Християндемократическият съюз (ХДС) и баварският му партньор Християнсоциалният съюз (ХСС) получават общо 20% подкрепа - най-ниският резултат за консерваторите, регистриран от агенцията.

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Социалдемократическата партия (ГСДП) събира 11% от нагласите. При подобно разпределение на силите управляващата коалиция не би разполагала с необходимото мнозинство в Бундестага, ако изборите се провеждаха тази седмица.

Спрямо последното проучване на GMS от края на юли подкрепата за „Алтернатива за Германия“ се увеличава с 2 процентни пункта. В същото време ХДС/ХСС губи 3 пункта.

„Зелените“ също бележат ръст - с 1 пункт до 14%. „Левицата“ достига 11%, също след увеличение с 1 процентен пункт.

Свободната демократическа партия получава 4%, а „Съюзът на Сара Вагенкнехт“ - 3%. Така и двете формации остават под 5-процентната бариера за влизане в германския парламент.

Резултатите показват значителна промяна в политическите нагласи в Германия в сравнение с федералните избори от 23 февруари 2025 г. Тогава ХДС/ХСС спечели 28,5% от гласовете, докато АзГ получи 20,8%. В рамките на около година и половина разликата между двете формации се е обърнала в полза на „Алтернатива за Германия“.

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Проучването излиза само дни преди регионалните избори в Мекленбург-Предна Померания и Берлин, насрочени за 20 септември. Вотът се очаква да бъде важен тест както за АзГ, така и за управляващите консерватори.

През последните седмици германските медии обсъждат и възможността за промяна начело на правителството. Сред имената, които се споменават като потенциални наследници на Мерц, е премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст от ХДС.

Редактор: Георги Иванов