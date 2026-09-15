Районната прокуратура във Велико Търново започна проверка срещу Общинската избирателна комисия поради неизпълнение на решение на Върховния административен съд. Процедурата е задействана по сигнал на бившия кмет на общината Добромир Добрев, адресиран първоначално до главния прокурор и преразпределен по компетентност.

Административният съд във Велико Търново отмени решението на ОИК – Горна Оряховица за кмета Рашков

Повод за напрежението стана отказът на ОИК – Горна Оряховица да събере необходимото мнозинство, с което да прекрати предсрочно правомощията на настоящия градоначалник Николай Рашков. В основата на искането за отстраняване стои окончателно съдебно решение на ВАС, което го уличава в конфликт на интереси.

Държавното обвинение започва разпити на всички членове на ОИК – Горна Оряховица, за да установи мотивите за неизпълнението на съдебния акт.

ВАС уличи кмета на Горна Оряховица в конфликт на интереси, градът отива на предсрочни избори

След приключване на проверката прокуратурата ще прецени дали са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.