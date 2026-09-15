Румъния и Полша предприеха превантивни военни действия във въздуха през нощта на фона на поредна руска атака срещу Украйна. И в двете държави властите съобщиха, че не е установено нарушение на националното въздушно пространство.

В Румъния радарите на Министерството на националната отбрана са засекли няколко въздушни цели над Украйна, движещи се в непосредствена близост до румънската граница.

Румъния вдигна изтребители F-16 заради въздушни цели край границата с Украйна

Първата цел е регистрирана около 03:10 часа на приблизително 35 километра северно от Килия. Заради ситуацията два румънски изтребителя F-16, изпълняващи мисия по въздушна полиция от авиобаза „Борча“, са били вдигнати във въздуха, за да наблюдават развитието на обстановката.

Минути по-късно властите са предупредили и жителите на северната част на окръг Тулча. Съобщение чрез системата Ro-Alert е изпратено в 03:18 часа.

Около 04:20 часа радарите са регистрирали още две въздушни цели – този път на около 30 километра северно от Периправа. Последвало е второ предупреждение към населението в района, изпратено в 04:51 часа.

Според румънското Министерство на отбраната няма данни нито една от наблюдаваните цели да е навлязла във въздушното пространство на страната. Тревогата е отменена в 05:18 часа.

Военната авиация на Полша също е била задействана превантивно заради руските удари по Украйна. Полските въоръжени сили определиха операцията като краткотрайна и уточниха, че и там не е имало нарушение на националното въздушно пространство.

Повишената готовност идва на фона на поредица от инциденти с безпилотни летателни апарати в близост до или на територията на държави от НАТО. Отклоняването на военни дронове от маршрутите им над Украйна все по-често поражда опасения от пренасяне на последиците от войната отвъд украинските граници.

През нощта изтребител на НАТО свали безпилотен летателен апарат във въздушното пространство на Литва, която граничи с Полша. Ден по-рано полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че военните са извадили от Балтийско море предполагаем руски дрон.

Редактор: Цветина Петкова