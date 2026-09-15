Ученици от 38-о основно училище "Васил Априлов" в София откриват учебната година с каски. Необичаен подход предприемат децата и техните родители в опит да привлекат вниманието на институциите към състоянието на сградата.

„В края на миналата учебна година парче керемида падна от покрива на училището и нарани леко едно дете. Този инцидент предизвика вълна от притеснение сред родителите. Голяма група от тях започнаха да подават сигнали. Установи се, че има конструктивни елементи, които трябва да бъдат премахнати. Получихме уверение от Столичната община. Четири месеца по-късно това не се е случило”, споделя един от родителите. По думите на друг вдъхновението в момента е по-голямо, отколкото притеснението.

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Едно от децата обясни, че се притеснява освен за себе си, така и за сестра си, която е по-малка от него. Момчето каза още, че оградите на училището не са безопасни.

Кметът на столичния район „Средец” Трайчо Трайков е дошъл на обследване на сградата и е направил заключението, че тя е безопасна. В социалните мрежи той уверява, че 90 керемиди трябва да бъдат пренаредени, а преди 2 месеца е внесъл в СО предложения и има одобрено финансиране.

„Не сме сигурни дали това е така. Нямаме официален отговор дали изобщо е направено обследване. В момента сме в неяснота. Не знаем кой ще поеме тази отговорност, ако се случи още един проблем”, смята родителят Милена Пекарова.

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