838 лишени от свобода от всички затвори ще прекрачат прага на класните стаи през новата учебна година. Сред тях са 23 първокласника и 32 бъдещи абитуриенти. Това показват справките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към 15 септември т.г.

В начален етап на обучение през учебната 2026/2027 ще бъдат включени 176 ученици, желаещите да придобият основно образование са 305, а записаните за придобиване на средно образование са 357 лишени от свобода. Традиционно, най-голям е броят на учениците в затворите в Стара Загора – 186, в София – 170 и във Враца – 107. В затвора в Сливен ще бъдат включени в учебна дейност 61 лишени от свобода жени, а в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца – 11. Според изискванията, настанените непълнолетни лица подлежат на задължително обучение.

Над 55 000 деца влизат за първи път в класните стаи

Дни преди първия звънец министърът на правосъдието Николай Найденов посети училището към затвора в Ловеч и пожела на учителския състав спорна учебна година и отличен успех на възпитаниците. В СУ „Димитър Митев“ са записани 78 лишени от свобода, но с филиалите към училището, които са към затворите в Плевен и Белене, общо стават 140.

Редактор: Цветина Петрова