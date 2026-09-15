Снимка: Ерик Борозенков
В процес на изясняване е дали от устройствата са откраднати пари
Неизвестни извършители са разбили стъкло на банков клон в столичния квартал „Овча купел“ на бул. „Монтевидео“, научи NOVA.
На място са изпратени екипи на СДВР. От полицията съобщиха за NOVA, че е установена намеса в два банкомата. В процес на изясняване е дали от устройствата са откраднати пари и каква е евентуално липсващата сума. Посегателството е извършено през нощта.
Снимка: Ерик Борозенков
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