Днес и утре заради смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци по пътя София - Гюешево и Кюстендил - Невестино на територията на област Кюстендил.

Освен това от днес до 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Пловдив при 68-и км на автомагистрала „Марица“ в област Хасково, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

АПИ въвежда временна организация на движението по основни магистрали

Поетапно ще се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът ще преминава по свободната лента, при скорост до 90 км/ч.

Дейностите ще се изпълняват от пътноподдържащото дружество, с което Агенция „Пътна инфраструктура“ има договор за текущ ремонт и поддържане на АМ „Марица“, поясниха оттам.

Редактор: Ралица Атанасова