Снимка: iStock, илюстративна
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Причината е смяна на преброителни камери и ремонт на фуги
Днес и утре заради смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци по пътя София - Гюешево и Кюстендил - Невестино на територията на област Кюстендил.
Освен това от днес до 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Пловдив при 68-и км на автомагистрала „Марица“ в област Хасково, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.
АПИ въвежда временна организация на движението по основни магистрали
Поетапно ще се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът ще преминава по свободната лента, при скорост до 90 км/ч.
Дейностите ще се изпълняват от пътноподдържащото дружество, с което Агенция „Пътна инфраструктура“ има договор за текущ ремонт и поддържане на АМ „Марица“, поясниха оттам.Редактор: Ралица Атанасова
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