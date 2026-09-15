Динамична е ситуацията с на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При водомерните постове Ново село, Лом и Оряхово е отчетено повишение с 1 см. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 1 и 3 см.

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По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

Редактор: Цветина Петрова