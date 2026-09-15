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15 семпември е двоен празник за тях
На 15 септември в семейство Ладови празникът е двоен - малкият Иван е първокласник, а брат му Борис, който също е ученик, има и рожден ден.
Майката Боряна разказа в ефира на “Здравей, България”, че вече са напълно готови за новата учебна година, всичко нужно е закупено. А бащата Иван допълни, че цяло лято тренират за първия учебен ден - стават рано всяка сутрин. Семейството чака и трето дете.
Борис сподели, че през ваканцията най-много са му липсвали съучениците. А най-любимият му предмет е родинознание.
Днес е първият учебен ден за над 700 000 ученици
Репортер: Пламена Димитрова
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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