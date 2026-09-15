Първият учебен ден вече настъпи за хиляди български деца зад граница. Близо 40 000 ученици започнаха занятия в 410 български неделни училища, разположени в 44 държави. Сред тях е и Българското неделно училище „Иван Вазов“ в Париж, което се превръща във важен център за съхраняване на българския език, история и култура сред сънародниците ни зад граница.

Ръководител на училището е доц. Елена Сачкова - дългогодишен преподавател и активен поддръжник на българското образование зад граница. Училището е удостоено с почетен плакет на МОН за принос към съхраняването на българския език и култура, а доц. Сачкова два пъти е номинирана за отличието „Българка на годината “. доц. Сачкова е истински посланик на българската просвета и култура по света.

Днес е първият учебен ден за над 700 000 ученици

И тази учебна година интересът към училището остава голям. „Ние обучаваме деца по БЕЛ, история и география на България от 3 до 18 години в две форми - присъствено и дистанционно. Тази година имам 170 ученици от 23 държави от пет континента, като почти две трети са дистанционно“, разказва доц. Елена Сачкова.

Дистанционното обучение вече е започнало на 5 септември, докато присъствените занятия в Париж предстои да стартират на 26 септември. По думите на Сачкова училището предлага обучение в два потока - за деца, за които българският е роден език, и за ученици, които го изучават като чужд.

Работата на преподавателите дава резултат и при подготовката на учениците за изпити. Особено показателни са резултатите на дванадесетокласниците, които се обучават дистанционно.

„Средният успех на нашите 12-класници, които се обучават дистанционно, при проведения сертифициращ изпит по БЕЛ, проведен от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, беше 5,18“, посочва ръководителят на училището.

Учениците на „Иван Вазов“ участват и в международни литературни конкурси, където се съревновават с връстници от България и други държави.

Присъственото обучение в Париж ще бъде открито с традиционна българска програма. Парижкото кметство предоставя сградата, в която се провеждат занятията.

„Откриваме годината по традиционен български начин – песни, стихотворения, питка, хоро, училищен звънец и много цветя“, разказва Сачкова.

За децата, които растат извън България, училището има задача, която далеч надхвърля преподаването на учебния материал. То се стреми да създаде връзка между децата, техния български произход и културната среда, в която живеят.

„Децата в нашето училище трябва да се учат и възпитават като деца с две култури. Да се уважава всеки език, да се помнят корените, да се поддържа връзката с България и да не се срамуват да кажат: „Аз съм българин“, категорична е доц. Елена Сачкова.

Целия разговор гледайте във видеото

Редактор: Георги Иванов