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Властите в окръг Тулча предупредиха населението чрез системата Ро-Алърт
Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния засякла днес около 4:15 ч. група въздушни цели в близост до границата. Обектите се намирали на около 16 километра северно от украинския град Вилково.
В 4:36 ч. е изпратено предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча чрез системата за ранно известяване Ro-Alert.
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Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по „Въздушна полиция” от авиобаза Борча, излетели за наблюдение на ситуацията. От Министерството на националната отбрана уточняват, че изтребителите били в режим на бойно дежурство.
Въздушната тревога в окръг Тулча е отменена в 6:30 ч. Властите съобщават, че не са регистрирани навлизания на чужди обекти в румънското въздушно пространство.Редактор: Мария Барабашка
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