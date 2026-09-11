Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния засякла днес около 4:15 ч. група въздушни цели в близост до границата. Обектите се намирали на около 16 километра северно от украинския град Вилково.

В 4:36 ч. е изпратено предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча чрез системата за ранно известяване Ro-Alert.

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Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по „Въздушна полиция” от авиобаза Борча, излетели за наблюдение на ситуацията. От Министерството на националната отбрана уточняват, че изтребителите били в режим на бойно дежурство.

Въздушната тревога в окръг Тулча е отменена в 6:30 ч. Властите съобщават, че не са регистрирани навлизания на чужди обекти в румънското въздушно пространство.

Редактор: Мария Барабашка