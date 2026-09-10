Останки от дрон бяха открити на плаж в румънската община Корбу, на брега на Черно море. Туристи забелязали подозрителните предмети около 10 ч. и подали сигнал до властите. Полицията пристигнала на мястото около десет минути по-късно, а след това районът бил посетен и от екипи на пожарната.

На пясъка бил открит предмет с дължина около един метър, а на приблизително 100 метра от него - друг обект, наподобяващ крило на дрон. По думите на туристите от единия предмет се подавали няколко кабела. На място били изпратени сапьори от румънските Военноморски сили, които да установят дали отломките представляват опасност.

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Министерството на отбраната съобщи, че фрагментите не са съдържали взривен заряд. Те са били обезвредени на място около 9:30 ч. в четвъртък. За отломките в района на плажа Капу Мидия е било съобщено още в сряда вечерта, но заради настъпването на тъмнината районът е бил изолиран и операцията е отложена за сутринта.

Редактор: Ралица Атанасова