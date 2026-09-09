Ирландските власти разследват сигнал за неидентифициран летящ обект, забелязан над Ирландско море. Случаят идва дни преди очакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп и на фона на засиленото внимание към способностите на страната да защитава въздушното си пространство.

Полицията в Дъблин съобщи, че сигналът е получен вечерта на 8 септември. Обектът е бил забелязан край източното крайбрежие на Ирландия.

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Компанията за управление на въздушното движение AirNav уточни, че за предполагаемия дрон е съобщил екипажът на самолет, който се е подготвял за кацане в Дъблин.

Инцидентът се разследва на фона на поредица от подобни случаи в Европа през последната година. В редица държави бяха подавани сигнали за дронове около летища и военни обекти. Миналия месец в Германия беше открит и дрон с експлозиви, като подозренията бяха насочени към евентуална руска намеса.

Сигурността в Ирландия е под особено внимание и заради предстоящата визита на Доналд Тръмп. Очаква се на 12 септември американският президент да разговаря с ирландски лидери в Дъблин, след което да посети своя голф комплекс в западната част на страната, където тази седмица се провежда турнирът Irish Open.

Допълнителни мерки за сигурност са предприети и във връзка с ротационното председателство на Ирландия на Съвета на ЕС. Миналата седмица властите започнаха мащабна операция за обезпечаване на срещите на европейските министри на външните работи и отбраната.

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Темата за защитата от дронове излезе на преден план още през декември миналата година, когато при посещение на украинския президент Володимир Зеленски край Дъблин бяха засечени няколко безпилотни летателни апарата. След случая правителството обеща инвестиция от 19 млн. евро в технологии за противодействие на дронове.

Въпросът е особено чувствителен за Ирландия заради сравнително ограничените ѝ разходи за отбрана. Страната отделя приблизително 0,2% от икономическата си продукция за сектора – най-ниското равнище сред държавите от Европейския съюз.

Редактор: Цветина Петкова