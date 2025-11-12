Френската полиция започна разследване, след като неидентифициран дрон е бил забелязан да прелита над полицейско управление и влак, превозващ бойни танкове в североизточната част на страната.

Случаят е поредният тревожен инцидент в Европа, където през последните месеци непознати дронове бяха засичани над военни и промишлени обекти, а в някои случаи това доведе до временно затваряне на летища и опасения за сигурността.

Подозренията за руска намеса в подобни действия вече бяха повдигнати в държави като Великобритания, Белгия и Дания, на фона на продължаващата вече четвърта година война в Украйна.

Инцидентът във Франция се е случил във вторник вечерта над централното полицейско управление в град Мюлуз, близо до германската граница. Дронът е извършил поне два кръгови полета.

Патрулиращи полицаи са забелязали устройството около 23:00 ч. и са се опитали да го проследят до жп гарата „Гар дю Нор“, недостъпна за обществеността. Охранител от района също е потвърдил наблюдението.

На гарата е бил спрян военен конвой с танкове Leclerc, връщащ се от учение. Местните власти не са били уведомени за присъствието на техниката. Произходът на дрона все още не е установен.

Само ден по-рано е било започнато друго разследване, след като дрон без разрешение е бил засечен над завод за барут в югозападния град Бержерак.

В края на септември дронове са били забелязани и над военна база в североизточна Франция, където украински военнослужещи са преминавали обучение.

Редактор: Ивайла Митева