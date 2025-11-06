Въздушният трафик на летището в град Гьотеборг на западния бряг на Швеция бе спрян, след като на територията му са били забелязани дронове. Това съобщи в. „Афтонбладет“, като се позова на шведската Агенция за гражданска авиация.

Дронове причиниха значителни смущения в цяла Европа през последните месеци и в няколко страни временно бе прекратявана работата на летища, посочва "Ройтерс".

Белгия свиква спешно заседание на Съвета за национална сигурност заради дроновете над летища и военни бази

Някои официални представители обвиняват Русия, че води хибридна война и е отговорна за случаите. Москва отрича каквато и да било връзка с тях.

Редактор: Ивайла Митева