„Да, лекарска професия – това е моя мечта от детството. Много обичам да се грижа за хора”, коментира общопрактикуващият лекар д-р Анастасия Бордеева в предаването „Събуди се” по NOVA. Тя пристига у нас от Украйна със семейството си малко след началото на войната. „След започването на войната не съм виждала никъде по друг начин себе си, освен като лекар. Затова веднага започнах стъпка по стъпка да вървя до своята мечта”, споделя тя.

Д-р Бордеева е първият лекар от Украйна, получил правото да работи у нас. Тя изразява благодарност към д-р Христина Димитрова за подкрепата при запознаването ѝ с правилата в страната: „Тя ми даде възможността да изуча как работи българската система”.

В практиката си тя вече е поставила над две хиляди ваксини и наскоро беше отличена с грамота за принос към общественото здраве. „Най-първата стъпка в здравето на човек още от раждането – това е имунизацията. Имунизациите пазят нашето здраве и ние завинаги трябва да бъдем на крачка напред от болестта”, казва д-р Бордеева.

Лекарката подчертава, че е от съществено значение да се следи имунизационният календар за предпазване от заразни и животозастрашаващи болести: „Това като морбили, менингити, рубеола, тетанус, различни болести. Много е важно да следим за имунизационен календар”. Тя допълва, че благодарение на имунизацията в практиката ѝ няма случаи на морбили.

Относно полученото отличие д-р Бордеева заявява: „Това отличие е благодарение за моя труд и най-вече за доверието на родителите към имунизацията и към мен като лекар”.

