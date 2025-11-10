Три дрона са били засечени над белгийска атомна електроцентрала, съобщи операторът Анжи (Engie).

Случилото се не е повлияло на работата на АЕЦ "Дул" в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия. Властите са били уведомени.

А в неделя летището на белгийския град Лиеж, в централната част на страната, спря временно работа заради забелязан дрон.

През последните дни в Белгия зачестиха неидентифицираните дронове в близост до критична инфраструктура. На 3 ноември белгийската армия издаде заповед непознати летателни апарати да бъдат сваляни, след като такива бяха засечени над военни бази.

Ден по-късно, на 4 ноември, летището в Брюксел временно прекрати полетите заради сигнал за дрон в района. Част от самолетите бяха пренасочени към летище Лиеж преди и то да бъде затворено.

Местни медии съобщиха, че между 31 октомври и 2 ноември подозрителни дронове са били засичани три поредни нощи над военновъздушната база "Клайн-Брьогел".

Министърът на отбраната Тео Франкен заяви, че засечените устройства вероятно са част от шпионска операция, без да посочва конкретен извършител, но ги свърза с последните руски нарушения на въздушното пространство в Европа.

Подобни случаи вече предизвикаха смущения и в други европейски страни, включително Германия, Дания и Нидерландия. Разследванията продължават, като властите не изключват възможността дроновете да са с руски произход.

