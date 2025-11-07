Белгийските власти засякоха в четвъртък вечерта едновременно прелитане на дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, над военна база и над център за ядрени изследвания, както и над квартала с институциите на ЕС в белгийската столица, съобщиха местни медии. Това са поредните случаи от началото на седмицата, при които заради подобни заплахи изпълнението на граждански полети беше временно спряно.

В четвъртък малко след 21:00 ч. местно време в района на двете летища били забелязани дронове, часове след като Съветът за национална сигурност прие допълнителни мерки за противодействие при подобри инциденти. Отбелязва се, че Германските въоръжени сили са изпратили свои екипи в помощ на Белгия, въпреки че засега белгийското правителство не е взело решение за свикване на консултации със съюзниците от НАТО.

Белгия свиква спешно заседание на Съвета за национална сигурност заради дроновете над летища и военни бази

Полицията и военните в Белгия получиха нареждане да свалят дроновете при възможност, като се стараят това да не води до причиняване на косвени щети. Според белгийския министър на отбраната Тео Франкен срещу страната се води кампания за дестабилизация, а според местните служби за сигурност виновникът е Русия. Руското посолство в Брюксел обаче отрече всякаква съпричастност на руската държава към инцидентите с дронове, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

В сряда навлизането на дронове над летището в Брюксел стана причина полетите да бъдат спирани на два пъти за по около 30 минути. Пристигащите полети по разписание през това време бяха отклонени към други летища или задържани в изчакване. По различни оценки, представени в медиите, причините за тези събития може да са свързани с това, че в Белгия се съхранява основната част от запорираното от ЕС руско имущество заради санкциите, наложени от войната в Украйна. Като друга възможна причина се определят коментари на Франкен, предизвикали ответна реакция от Москва.

Редактор: Дарина Методиева