Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев изпраща екип от украински специалисти по дронове в Дания за учения. Това се случва след серия нарушения на въздушното пространство в Европа, за които е подозирана Русия.

„Нашата група специалисти започна мисия в Дания, за да сподели украинския опит в противодействието на дронове“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Украинският лидер добави, че екипът ще участва в съвместни учения със съюзници.

Нови дронове над военни обекти в Дания

През последните седмици подобни наблюдения на дронове доведоха и до временно прекратяване на работата на ключови транспортни центрове, включително летище Осло в Норвегия и летище Копенхаген в Дания, които бяха временно затворени като предпазна мярка.

По-рано този месец руски дронове и самолети нарушиха въздушното пространство на няколко държави членки на НАТО, което допълнително изостри регионалната сигурност.

В началото на септември полските сили свалиха няколко руски дрона, навлезли в тяхното въздушно пространство. Само няколко дни по-късно руски дрон бе засечен и над територията на Румъния, но Букурещ реши да не го сваля.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха за кратко в естонското въздушно пространство, където останаха 12 минути, преди да бъдат прехванати от сили на НАТО.

Редактор: Дарина Методиева