Нови дронове са били забелязани над военни обекти в Дания през изминалата нощ, съобщи датската армия.

"Въоръжените сили потвърждават, че през нощта са забелязани дронове над няколко обекта. Бяха предприети няколко мерки", се посочва в съобщението, без да се дават подробности за случаите и за реакцията на армията.

Дронове са засечени над военни бази в Дания и Норвегия

През последните дни имаше и други случаи на засечени дронове над военни обекти в Дания и Норвегия, което доведе до затварянето на няколко летища, а Копенхаген намекна за възможно руско участие. Датските медии съобщиха, че през изминалата нощ не е било затворено нито едно летище.

В събота датската армия отново заяви, че неидентифицирани дронове са били забелязани над "няколко военни обекта" в нощта срещу събота. Полицията потвърди, че един или два дрона са били забелязани в петък вечерта в близост до най-голямата военна база в страната, където се намират всички хеликоптери на въоръжените сили, системите за наблюдение на въздушното пространство и школата за пилоти.

Летището на датския град Олборг отново беше затворено заради дронове

НАТО засили бдителността си в Балтийско море след тези случаи. Засилените мерки включват разполагането на множество платформи за разузнаване, наблюдение, както и поне една фрегата за противовъздушна отбрана на запад от Русия, заяви говорителят на алианса Мартин О'Донъл.

Междувременно стана ясно, че Дания ще забрани всички полети на цивилни дронове над територията на страната тази седмица, за да гарантира сигурността, докато Копенхаген е домакин на среща на върха на ЕС с участието на държавни и правителствени ръководители.

„Дания ще бъде домакин на лидери на ЕС през следващата седмица, когато ще имаме допълнителен фокус върху сигурността. Затова от понеделник до петък (от 29 септември до 3 октомври) ще затворим датското въздушно пространство за всички полети на цивилни дронове“, подчертаха от министерството.

Редактор: Цветина Петкова