Въздушното пространство над датското летище „Олборг” беше отворено отново в ранните часове на петък, след като беше затворено за втора поредна нощ заради засечени дронове, съобщиха от полицията.

Самолет от Амстердам се е върнал обратно в Нидерландия, а полет до Копенхаген е бил отменен. Предишната вечер летището в Олборг, което се използвано за търговски и военни полети, беше затворено за около три часа заради дронове във въздушното му пространство.

Дронове нарушиха работата на второ датско летище само за седмица

Тези инциденти стават, само няколко дни след като главното летище в Копенхаген беше затворено заради дронове, които предизвикаха загриженост за сигурността в Европа.

Дания заяви, че полетите на дронове над летищата ѝ тази седмица са част от хибридни атаки с цел да се създаде страх. Копенхаген каза, че ще придобие нови способности за прихващане на такива въздухоплавателни средства, а Русия отрече да е замесена.

„Ситуацията със сигурността ни е много сериозна. В това няма съмнение. Това важи за цяла Европа. Бих искал също така да повторя, че не разполагаме с информация, която да ни позволи да назовем участник, но можем да кажем, че това прилича на модела на хибридна война, който сме виждали и на други места в Европа. Оценяваме риска от руски шпионаж в Дания като висок, а този от руски саботаж - като висок”, коментира Фин Борк, който е ръководител на Службата за национална сигурност и разузнаване на Дания.

Редактор: Калина Петкова