Още едно летище в Дания спря работа заради забелязани дронове в забранената зона през последната седмица. Летището в Олборг остава затворено до 6 часа сутринта местно време в четвъртък, каза Европейският регулатор на въздушния трафик.



Това става само два дни след като летището в Копенхаген спря работа, отново заради дронове. Властите не казват колко са били безпилотните летателни апарати в Олборг. Полетът им бил подобен на този в Копенхаген.

Дронове прелетяха над Норвегия, Дания и Швеция. Временно затвориха летищата в Копенхаген и Осло



Освен гражданските полети, затварянето на летището се отразява и на въоръжените сили, защото Олборг се ползва и като военна база. По повод инцидента в Копенхаген, експерти казаха, че се подозира намеса на Русия.



Възможно е дроновете да са били управлявани от един от корабите от така наречения "сенчест флот" на Русия. Това са танкери, с които Москва заобикаля санкциите срещу износа на горива.

В понеделник за три часа затвори и летището в Осло, отново заради дронове.

"Нашият премиер говори в сряда с премиера на Дания и поддържаме постоянен контакт с нашия близък съюзник. Разследването все още не е установило връзка между станалото в Дания и Норвегия, нито е свързано тези действия с определена държава. Но е очевидно, бих казал, че когато две много подобни неща се случват по едно и също време, може да се предположи че са свързани", заяви министърът на външните работи на Норвегия Еспен Барт Айде.

Редактор: Станимира Шикова